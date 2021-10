RWDM boekt tweede zege van het seizoen op veld van Deinze

Na twee gelijke spelen en enkele coronabesmettingen kon Deinze een opsteker gebruiken op eigen veld. Al na tien minuten zag het er goed uit. De Belder knalde hard de openingsgoal in het dak van het doel.

RWDM speelde een slechte eerste helft en kon daar weinig tegenover zetten, maar trainer Vincent Euvrard wist tijdens de rust blijkbaar de juiste snaren te raken.

RWDM domineerde na de rust. De bezoekers lieten vele kansen onbenut, maar scoorde uiteindelijk toch in de 72e minuut. Nangis schoot aan de tweede paal de verdiende gelijkmaker hoog in doel.

Deinze speelde te behouden en kreeg in de ultieme slotfase het deksel op de neus. In minuut 89 scoorde El Ouahdi in twee tijden de 1-2. Gestolen was de zege niet. RWDM had meer balbezit en meer schoten op doel. In de stand springt RWDM over Virton naar de zesde plaats. De Brusselaars naderen tot op twee punten van Deinze.