Westerlo haalt twee goals achterstand op tegen Deinze

Deinze opende de score via een gunstige rebound die Youssef Challouk binnenwerkte. Diezelfde Challouk bracht Deinze na een uur spelen 0-2 op voorsprong.



Westerlo onderging de wedstrijd, maar kwam goed terug in de laatste 20 minuten. Tuur Dierckx maakte vanaf de stip de aansluitingstreffer en Thomas Van den Keybus bracht Westerlo in de 85e minuut langszij met een fantastische volley vanaf 25 meter.