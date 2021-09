3 invallers loodsen Waasland-Beveren voorbij RWDM

Na twee thuisnederlagen en de bekeruitschakeling leek Marc Schneider al onder vuur te liggen bij Waasland-Beveren, maar de zege tegen RWDM geeft hem weer wat meer comfort.

Na 20 minuten moest bankzitter Davis zijn extra truitje uittrekken en de invaller nam enkele tellen later de 0-1 voor zijn rekening. Dankzij Togui was de stand halfweg evenwel in evenwicht.

RWDM had ook overwicht en voetbalde tal van kansen bij elkaar, maar doelman Jackers was een muur.

Vanaf de stip werd de 1-2 nog gemist door de bezoekers, maar 10 minuten voor tijd trapte met Faucher een andere invaller Waasland-Beveren op een slecht veld weer op voorsprong.

In de extra tijd werden, kort na een nieuwe cruciale redding van Jackers, de laatste twijfels weggenomen. Nkaka en Maderner, twee invallers uiteraard, zetten de 1-3 op het bord.