Waasland-Beveren in 98e minuut voorbij tienkoppig Lommel

Lommel begon enthousiast en kwam via Saito (5.) aan de leiding. Hoggas (18') maakte gelijk voor de bezoekers, maar dankzij een eigen doelpunt van Schoonbaert (41') ging de thuisploeg toch met een voorsprong de rust in.



Na de pauze kreeg Lemoine (50') al snel rood bij Lommel, Maderner (52') maakte gelijk. Waasland-Beveren had het beste van het spel in de slotfase, en werd daarvoor beloond met een tweede goal van Maderner (90'+8).





Deinze en Lierse Kempenzonen openden vrijdag de competitie in 1B met een 1-1 gelijkspel. Zaterdag was er een 3-1 zege van RWDM tegen Moeskroen. Zondagavond (om 20 uur) sluiten Virton en Westerlo de eerste speeldag af.