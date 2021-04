Kampioen Union haalt nog eens uit tegen rode lantaarn Club NXT

In een wedstrijd waarin er voor beide ploegen niets meer op het spel stond, had Union niet veel tijd nodig om de thuisploeg een eerste keer te verrassen. Lynen zorgde al na een kwartier voor de openingstreffer.

Club NXT, dat vorige week tegen Lierse Kempenzonen voor de tweede keer dit seizoen kon winnen, moest tegen de kampioen in 1B de wet van de sterkste ondergaan. In minuut 35 keek het al tegen een dubbele achterstand aan: doelman Shinton werkte uiterst ongelukkig de bal in eigen doel.

De Brugse beloften moesten nog voor de rust de kelk tot op de bodem ledigen. Bager deed vlak voor de pauze de boeken toe: 0-3. Club NXT had geen enkel antwoord meer en zag meteen na de rust de cijfers oplopen tot 0-4, via Sigurdarson.

Union kon freewheelend de 90 minuten volmaken en pakt zo zijn 22e zege van het seizoen. Club NXT blijft laatste en verliest al voor de 19e keer in 27 wedstrijden. De laatste plaats is zo een feit voor de Bruggelingen.