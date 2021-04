Westerlo maakt achterstand 2 keer ongedaan, maar wint niet tegen RWDM

Terki maakt zijn 1e goal voor RWDM

Westerlo reeg de kansen aan elkaar, maar Cicek trof de paal. RWDM was wel efficiënt: Terki draaide halfweg de 1e helft de bal met zijn linker in de verste hoek. Zijn 1e goal in het shirt van RWDM.

Na de rust trapte scherpschutter Cicek de verdiende gelijkmaker binnen. Maar de Westelse euforie was van korte duur. Yameogo redde eerst nog op de lijn, in de herneming knalde Claes wel binnen.

Westerlo moest opnieuw achtervolgen en wiste de achterstand opnieuw uit. Keita zag zijn trap afwijken op een RWDM-speler. De Bie was verrast en geklopt.

Met het gelijkspel schieten beide teams weinig op. Westerlo telt nu 6 punten minder dan nummer 2 Seraing. Promotie naar de hoogste afdeling zal voor een andere keer zijn.