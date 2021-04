Seraing mag zich opmaken voor barragematchen na verlies van Lommel tegen Union

Voor aanvang van de wedstrijd was de opdracht duidelijk voor Lommel. De Limburgers moesten winnen van kampioen Union of 2e in de stand Seraing was zeker van de barragematchen tegen de nummer 17 van 1A.

De thuisploeg begon fel aan de partij en na 5 minuten moest Union-doelman Pirard zich al meteen onderscheiden op een pegel van binnen de zestien. Een wake-upcall voor de bezoekers, die vervolgens het evenwicht in de wedstrijd herstelden.

Union stak de neus ook een eerste keer aan het venster via rechtsachter Sigurdarson, maar toch was het opnieuw Lommel dat het dichtst bij de openingstreffer kwam. Kadiri had de 1-0 aan de voet, maar plaatste de bal uiteindelijk onbegrijpelijk naast het doel van Pirard.

De bezoekers kwamen beter uit de kleedkamer en dat resulteerde meteen in het openingsdoelpunt. Een schot van Sigurdarson belandde na een carambole bij Teuma, die er als de kippen bij was om de 0-1 tegen de netten te duwen.

Union nam de wedstrijd nu echt in handen en na duidelijk handspel in de zestien verdubbelde Undav vanaf 11 meter de score. Het 16e doelpunt van de Duitse spits in 1B.

De kampioen had nog kansen om het mes nog wat dieper in de Lommelse wonde te duwen, maar de 0-2 bleef op het bord. Zo geeft Union zijn titel nog wat meer glans en moet Lommel de barragematchen voor een plek in 1A aan Seraing laten.