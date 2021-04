Opsteker voor Club NXT: jonkies pakken tegen Lierse tweede seizoenszege

Met een de eindmeet in zicht in 1B mocht Club NXT voor de tweede keer dit seizoen Lierse Kempenzonen ontvangen. De herinneringen aan de vorige komst van de geel-zwarte brigade waren in Brugge positief, want in november pakte Club NXT tegen Lierse zijn eerste en voorlopig enige overwinning van het seizoen.

Die ervaring leek de thuisploeg te inspireren, want de Brugse beloften toonden zich de meeste gretige ploeg. Na 19 minuten zorgde De Cuyper voor de openingsgoal: hij nam een ingestudeerde hoekschop erg knap op de slof en trapte laag in de hoek binnen.

Vlak na de rust was het opnieuw raak voor Club NXT en De Cuyper. Na een actie van Van Rafelghem week diens schot eerst nog af, maar De Cuyper was goed gevolgd en legde de 2-0 gemakkelijk binnen. Die laatste raakte bij de fase wel nog licht geblesseerd door een (te) late ingreep van Bitsindou.

Lierse kreeg verder niet veel meer klaar en zo pakt Club NXT opnieuw een 2-0-zege tegen de ploeg van coach Tom Van Imschoot. Club NXT blijft desondanks wel laatste, met slechts 12 punten uit 26 wedstrijden. Lierse is voorlaatste met 15 punten.