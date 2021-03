LIVE: Union staat virtueel in de Jupiler Pro League

Het is alles of niets voor RWDM. Ze spelen momenteel met 4 spitsen. Kunnen ze zo de verdediging van Union versmachten?

Labeau komt in de plaats van Dante Vanzeir. Vanzeir slaagde er niet in om vandaag zijn 20e doelpunt te maken.

Euvrard wisselt in zijn aanvallend compartiment. Ivan Yagan en Lucas Ribeiro Costa komen in de plaats van N'Zuzi en Ephestion.

21:29

rust, 21 uur 29. Rust: 2-1. Beide ploegen hadden er duidelijk zin in. Enthousiast, maar geconcentreerd begonnen ze aan de 1e helft. Op het moment dat RWDM de bovenhand leek te nemen, bokste Sadin de bal in de voeten van Undav. De spits van Union twijfelde niet en schoot de bal netjes binnen. RWDM bleef niet bij de pakken zitten en ging meteen in de aanval. Dat bleek een goede strategie te zijn. Lavie bracht meteen de bordjes weer in evenwicht. Union ging toch nog met een 2-1-voorsprong de kleedkamer in na een knappe actie. Jordanov sneed naar binnen en schilderde de bal op het hoofd van Francois. Hij kopte de bal hard in doel. Union staat nu virtueel in de Jupiler Pro League. .