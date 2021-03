Gebrek aan efficiëntie breekt moedig Club NXT zuur op tegen Seraing

Op papier werd het een eenvoudige driepunter voor Seraing vanavond, maar de nummer twee in de stand had meer moeite dan verwacht op het veld van Club NXT.

In de eerste helft kon het alle kanten uit, maar aan beide kanten stond het vizier niet op scherp. Rusten deden we met een brilscore.

Na rust was het wel raak. Niet voor Club NXT, want zowel Vermant als Audoor kregen de bal er niet in. Wel voor Seraing: Bernier legde zijn vijfde van het seizoen in de verste hoek: 0-1.

Club NXT zette de tegenaanval in en kon enkele keren dreigen, maar afwerken voor doel, daar bleef het schoentje wringen. Seraing kreeg nog de kans voor 0-2 vanop de stip, maar doelman Vroman was wel op de afspraak.

De thuisploeg kon een nieuwe nederlaag niet meer afwenden, Seraing ging met de driepunter aan de haal. Seraing verstevigt zo zijn tweede plek en telt 5 punten marge op Lommel. Club NXT blijft laatste met 8 punten.