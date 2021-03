Puntendeling brengt RWDM en Deinze allebei niet vooruit

Deinze moest nog voor het halfuur een tegenslag verwerken: doelman Tom Vandenberghe moest geblesseerd vervangen worden door WIlliam Dutoit.

Maar enkele minuten later konden de spelers van Deinze juichen voor de openingsgoal van Staelens. RWDM was even van slag, maar sloeg na de rust terug via Ephestion: 1-1. Dat was ook de eindstand.

RWDM en Deinze blijven door het gelijkspel hangen op plaats 5 en 6 in het klassement. De twee ploegen treffen elkaar woensdag in Deinze al opnieuw in een inhaalwedstrijd van de achttiende speeldag.