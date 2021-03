Union zet scheve situatie recht en staat weer stapje dichter bij titel

De match tegen Kempenzonen begon niet goed voor de manschappen van coach Felice Mazzu, een knappe plaatsbal van Allach bracht de thuisploeg op voorsprong.

De bezoekers herpakten zich op slag van rust met een rake kopbal van topschutter Vanzeir. Het was voor de aanvaller de 19e competitietreffer na 22 speeldagen dit seizoen.

Na de rust was er veel meer te zien op het veld. Het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 7 kwam snel op het bord: Undav benutte een penalty, na een fout op Vanzeir. 5 minuten in de extra tijd was er nog een elfmeter van Labeau: 1-3.

Door de overwinning telt Union voorlopig 18 punten voorsprong op 1e achtervolger Seraing, en dat op 6 wedstrijden van het einde van de competitie. Lierse blijft voorlaatste met 14 punten.