Westerlo heeft geen kind aan Deinze

De match was een kwartier ver of coach Bob Peeters kon zijn vuist al ballen. Vetokele had een voorzet van Van Eenoo in een tijd op de slof genomen: 1-0.

Daarna liet Cicek van zich horen. Na zijn trap op Deinze-doelman Vandenberghe knalde Keita van ver binnen in de rebound. Het derde en het vierde doelpunt maakte de Turkse spits wel zelf.

Zijn tweede van de avond was de mooiste. Met een krul in de bovenhoek legde hij de eindstand vast.

Met 34 punten is Westerlo 3e in de stand, op 1 punt van nummer 2 Seraing. Leider Union telt 53 punten. Deinze ziet RWDM over zich heen wippen en is 6e.