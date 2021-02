RWDM heeft tweede helft nodig om Club NXT opzij te schuiven

Club NXT heeft nog altijd maar één keer kunnen proeven van de overwinning in 1B. Tegen RWDM leken de blauw-zwarte beloften halfweg nochtans op weg naar een tweede succes.

Een kopbal van Aelterman was eerst nog op de bal gebotst, maar had genoeg effect om daarna in doel te caprioleren. De openingstreffer leverde meteen ook de ruststand op.

Maar na de pauze stelde RWDM snel orde op zaken. Claes kon volledig vrijstaand een vrije trap in doel koppen, Rocha zag niet veel later een afgeweken schot voorbij doelman Lammens vliegen.

Club NXT zocht wel nog de gelijkmaker, maar de beste kansen bleven voor de bezoekers. Claes liet een kwartier voor tijd de 1-3 niet meer liggen, toen een gekraakt schot de ideale steekbal bleek.

RWDM wipt weer over Deinze naar de 5e plek, Club NXT blijft met 1 overwinning en 4 puntendelingen onderaan bengelen.