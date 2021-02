Lommel klopt Lierse met de nodige moeite

Na een gelijkspel tegen Westerlo en de forfaitnederlaag tegen Seraing was het vertrouwen van Lommel misschien wat aangetast. Het hielp in elk geval niet dat de thuisploeg al na 13 minuten tegen een 0-1-achterstand aankeek toen Van Genechten scoorde op voorzet van Allach.

Op aangeven van Moreno kon Thordarson gelijkmaken voor de rust. Hij zette zijn verdediger slim in de wind en scoorde van dichtbij. 1-1 was de ruststand.

Lierse speelde in Lommel zeker een verdienstelijke wedstrijd en had ook na de rust wat kansjes, maar het was Lommel dat nog scoorde. Moreno was de meest bedrijvige speler bij Lommel. Een doelpunt van de Colombiaan werd voor dubieus buitenspel afgekeurd.

Het was uitstel van executie voor Lierse, want Verschueren scoorde knap de 2-1 toen hij perfect diep werd gestuurd en voorbij de doelman van Lierse ging.