Leider Union laat zich niet van de wijs brengen door snelle goal Club NXT

De autoritaire leider bracht zichzelf even in de problemen tegen de rode lantaarn. Na een slechte pass van Lapoussin kon Daniel Perez al snel profitere voor Club NXT. Het was pas zijn eerste doelpunt.

Maar Union reageerde goed op de tegentreffer. Vanzeir maakte na 10 minuten al opnieuw gelijk en na de pauze scoorde de spits nog eens vanaf de penaltystip. In het slot van de partij kopte Burgess de eindstand na een corner op het bord: 3-1.