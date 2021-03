Seraing stopt RWDM af in een spectaculair duel en blijft nummer 2 in 1B

RWDM en Seraing hadden er zin in en speelden voortdurend haasje-over. Tot 2-2 ging het gelijkop, daarna liep Seraing finaal weg.

RWDM was de evenknie, maar had pech met de afwerking. Na de 2-3 mikte het meer dan een keer op het doelhout. In de extra tijd gaf Seraing de thuisploeg een les in efficiëntie. Na enkele overstapjes trapte Bernier de 6e van de avond in de verste hoek: 2-4.

Met 38 punten staat Seraing tweede in de stand, op 15 punten van leider Union. RWDM is vijfde met 28 punten.