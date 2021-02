Lierse laat de volle buit nog uit zijn handen glippen tegen Deinze

Lierse is bezig aan een slechte reeks in 1B In zijn laatste 9 wedstrijden had het enkel kunnen winnen van Club NXt, de beloften van Club Brugge. Tegen Deinze kon het lang dromen van een 2e zege in 10 wedstrijden.

Al na 12 minuten slikte Deinze de 1-0. Jamal Aabbou bediende Placca Fessou en die werkte beheerst af. Lierse kan de punten goed gebruiken, maar in de slotfase liep het toch nog mis.

De net ingevallen Alessio Staelens gooide de bal voor doel en Dylan De Belder kopte de late gelijkmaker tegen het net: 1-1. In de stand blijft Lierse troosteloos voorlaatste, Deinze staat op de vijfde plaats.