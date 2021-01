Westerlo houdt zijn tweede plaats vast na winst tegen Lierse K.

Geen studieronde in het Kuipje, waar Westerlo er meteen flink de beuk inzette. De thuisploeg versierde in het wedstrijdbegin een handvol kansen en werd halfweg de 1e helft beloond voor haar aanvalsdrift. Van Eenoo schilderde een vrije trap op het hoofd van Vetokele, die de 1-0 binnen knikte.

Aangever Van Eenoo was enkele tellen later zelf dicht bij een doelpunt, maar jaste de bal op de lat. Toch volgde de 2-0 al snel. Cicek schoof zijn 7e van het seizoen binnen. Lierse K. ontsnapte nog voor de rust aan erger toen Vetokele de paal trof.

In een uitgerend Kuipje was de 2e periode van een minder allooi, al waren er wel nog kansjes aan beide kanten. Toch hield Westerlo al voor de 7e keer dit seizoen de nul. Het team van Bob Peeters wipt weer over Seraing, dat eerder op de dag te sterk was voor Club NXT. De kloof met leider Union blijft 9 punten.