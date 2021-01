Union heer en meester in drassige Zwanze derby tegen RWDM

De Zwanze derby was nog maar net begonnen en Union opende de score. Een vrije trap viel na wat gerommel voor de voeten van Van der Heyden. De verdediger twijfelde niet en bracht z'n ploeg op voorsprong.



Ondanks een erg drassig veld, lag het tempo in de derby tamelijk hoog. Voor de pauze waren de beste kansen nog voor Union, maar de ploegen gingen rusten met een 0-1 tussenstand.



Bij aanvang van de tweede helft scoorde Union bijna opnieuw uit vrije trap. Christian Burgess kopte maar net naast het doel van 21-jarige doelman Matthys.

Op het uur verdubbelde Union de score. Nielsen gooide de bal in de zestien, doelman Matthys miskeek zich op de bal en topschutter Vanzeir kon erg makkelijk de tweede van de avond maken voor Union.





Niet veel later werd het bijna 0-3 na een penatlyfout van Matthys op Vanzeir. De lijnrechter greep echter op tijd in, de jonge doelman van RWDM was eerst op de bal en dus was van een overtreding geen sprake.



Union blijft dankzij de overwinning in de Zwanze derby leider in 1B met ruime voorsprong.