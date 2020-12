Pegel van Rommens schenkt RWDM volle buit tegen zwalpend Lierse K.

Lierse K. zakte met een negatieve reeks van 5 nederlagen op rij af naar Molenbeek en was gebrand op de overwinning. De bezoekers startten gretig, maar konden de vroege kansjes niet verzilveren en zakten daarna mondjesmaat weg.

Toch was de eerste kans na de pauze nog voor Lierse. Placca mikte een vrije trap op de lat. Op het uur kreeg het team van coach Van Imschoot het deksel op de neus. Rommens ramde de bal vanaf de rand van de zestien kiezelhard binnen. RWDM hield vervolgens relatief vlot stand.

Halfweg de competitie staat RWDM er met 24 punten en een 4e plaats goed voor. De situatie van Lierse K. is minder rooskleurig. De kloof met Lommel op de veilige 6e plaats bedraagt al 11 punten. Club NXT is de hekkensluiter in 1B, maar de beloften van Club Brugge kunnen niet zakken.