1B: leider Union smeert Lierse K forfaitnederlaag aan

De nederlaag was niet in de koude kleren blijven zitten bij Union, want de leider had aanvankelijk meer dan zijn handen vol met Lierse, nochtans voorlaatste in de stand.

Terwijl Lierse een counter niet kon verzilveren, kon Union dat aan de overkant wel, via Labeau. Union zat meteen in een zetel. Geleidelijk aan brokkelde het Lierse verzet af.

De doelpunten van Union waren zeker niet van de mooiste makelij, maar Lierse wist zich in het vervolg geen raad meer met de tandem Vanzeir en Undav. Kort voor tijd legde Bah de toch iets te zware eindcijfers vast.