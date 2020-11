Video: Seraing redt de spanning in 1B met zege tegen Union

De spanning in 1B, dat was de voornaamste inzet van de wedstrijd tussen de nummer twee en de nummer een in de stand. Bij winst liep Union namelijk 10 punten uit.

Union toonde ook meteen waarom het zo dominant is dit seizoen in 1B. Het creëerde drie goede mogelijkheden in de beginfase, maar werkte minder goed af dan gewoonlijk. Vanzeir, Labeau en Teuma lieten de 0-1 liggen.

En het beste paard struikelt dan wel eens. Doelman Moris en verdediger Burgess hinderden elkaar en zo ging de bal in een rommelige fase over de doellijn. Seraing stond verrassend op 1-0 (zie video).

Union speelde daarna wat verkrampt en overhaast en het bevroren veld hielp ook niet. De gevaarlijkste kans in de eerste helft was nog een vrije trap van Nielsen. Die voorzag dat iedereen in de muur zou springen. Dat gebeurde ook, maar zijn prima poging verdiende beter dan net naast te gaan.



In de tweede helft zette Seraing - een beetje tegen zijn eigen natuur in - een blok neer op de eigen speelhelft en loerde op de counter. Union miste de nodige creativiteit om grote kansen te creëren. Al de rest werd door een uitstekende doelman Dietsch gered. Op het einde kwam Seraing nog het dichtste bij een tweede goal.

Union-aanvoerder Teuma pakte ook nog geel en is er daardoor niet bij volgende wedstrijd tegen Lierse.