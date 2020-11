Leider Union treedt als winnaar uit de "Zwanze Derby"

Goal van Rocha levert RWDM geen punten op

Eind september trok RWDM (3-1) aan het langste eind in de eerste "Zwanze Derby" in 35 jaar tijd.

Union ging vandaag op zoek naar eerherstel. Casper Nielsen kwam in de 1e helft het dichtst bij de openingsgoal, maar zijn vrije trap kuste de bovenkant van de deklat.

Na de kampwissel was het wel bingo voor Union. De flukse Vanzeir stuurde de bal diep richting Labeau, die tussen de benen van doelman binnenwerkte.

Aan de overkant trof Terki eerst nog de paal. Rocha was wel trefzeker: hij kopte een uitstekende voorzet van Libert staalhard binnen. RWDM op gelijke hoogte.

Maar niet veel later schoof Nielsen de bal in de verste hoek binnen. Union houdt de punten thuis in de "Zwanze Derby" en blijft op koers voor 1A.