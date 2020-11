Geen leidersplaats voor Seraing: Lierse K maakt einde aan zegereeks

Bij de rust stond het 1-1 in Seraing. Ayyoub Allach zette de bezoekers in de 26e minuut op voorsprong vanaf de stip, maar 5 minuten voor de koffie was het opnieuw aan topscorer Georges Mikautadze. Hij hing de bordjes gelijk op aangeven van Milicevic.

Seraing wilde winnen om weer leider te worden, maar kreeg integendeel nog twee goals tegen: eentje van Fessou en een van Samyn in de slotminuut.