Union wist blitzstart van Westerlo uit en palmt de eerste plaats in

Union is op dreef en deelt tik uit aan Westerlo

Westerlo stond na de hectische coronaperiode nog maar voor zijn tweede thuiswedstrijd van het seizoen en die kon niet beter beginnen.

Na nog geen halve minuut lag de bal al in het mandje.

Maar de glimlach verdween snel van de gezichten bij Westerlo, dat op speeldag 9 overigens nog maar zijn 6e wedstrijd van het seizoen kon inblikken.

Union rook namelijk de leidersplaats door de verplichte rustdag van Seraing.

Het duo Nielsen-Vanzeir was de boosdoener: na 10 minuten prikten ze de 1-1 en 1-2 op het bord, net voor de pauze was het duo in enkele minuten tijd opnieuw trefzeker.

Voor Union was de tweede helft overbodig, Westerlo kon geen vuist meer maken.

Een veel te sterk Union pakt 12 op 12, Westerlo kan de verwachtingen na de coronagevallen niet waarmaken.