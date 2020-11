Deinze-Seraing is de afsluiter van speeldag 9 in 1B. Union won gisteren met 1-4 in Westerlo en staat met 23 punten aan de leiding. Seraing kan tot 2 punten naderen als het vanmiddag wint in Deinze. Deinze kan op zijn beurt op gelijke hoogte komen met nummer 4 Lommel SK.