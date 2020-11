RWDM mist 13 (!) spelers en volledige staf tegen Club NXT, maar wint toch

De doelpunten:

Twee doelpunten in de tweede helft

RWDM miste op Daknam niet alleen dertien spelers, ook de volledige technische staf was er door besmettingen met het coronavirus niet bij tegen Club NXT.

In de eerste helft werd niet gescoord. Dat kwam vooral door uitstekend werk van de twee doelmannen, want kansen kregen de beide teams genoeg.

Na de rust trilden de netten in Lokeren wel. Hautekiet werkte kort na de onderbreking een voorzet ongelukkig in eigen doel: 0-1. Diep in de toegevoegde tijd verdubbelde Rommens vanaf de stip.

Voor Club NXT is het de eerste nederlaag in 1B in "eigen huis", het wacht wel nog altijd op zijn eerste zege. RWDM springt in het klassement over Westerlo en Lierse K. naar de 5e plaats.