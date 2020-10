Leider Seraing sleept met 10 man nog zege uit de brand bij goaltjeskermis op RWDM

In een echte cupmatch heeft leider Seraing zich naar de 3 punten geknokt op RWDM. De bezoekers draaiden een 2-0-achterstand nog om in een 2-3-ruststand. Vlak na de rust viel Seraing met zijn tienen, de penalty zorgde voor 3-3. Toch maakte Bernier nog de goal van de zege. Mikautadze van Seraing maakte zijn 13e en 14e goal in 7 duels.