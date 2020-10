Westerlo speelt vanavond in Lommel voor het eerst in meer dan een maand nog eens in de competitie. Door een pak coronapositieve spelers zag het 3 matchen uitgesteld. Zijn laatste competitieduel was op speeldag 3 op 13 september, 0-2 bij Seraing. De matchen tegen Deinze, Club NXT en RWDM werden verplaatst. Westerlo, dat vorige week in de beker won, heeft 5 op 9, Lommel 7 op 18. De thuisploeg verloor zijn laatste 2 duels. Volg de score hier.