VIDEO: Westerlo zet RWDM opzij dankzij twee fantastische goals

Westerlo en RWDM stonden vrijdagavond ook al tegenover elkaar in een wedstrijd van de 10 speeldag. Maandagavond kreeg Westerlo al een kans op revanche na de 3-0 in Molenbeek in een inhaalduel van speeldag 6.

Meteen na de eerste grote kans van de bezoekers - Özer hield Le Joncour van de 0-1 - ging de bal erin aan de overkant. Christian Brüls krulde een hoekschop in één tijd in doel: een zogenoemd olympisch doelpunt.

Iets voorbij het uur verdubbelde Van Eenoo de voorsprong van de thuisploeg. Van Eenoo was vrijdag op RWDM al auteur van een fraaie goal en ook dit keer mocht zijn doelpunt er wezen: zijn pegel verdween lekker in de winkelhaak. Na de 2-0 was de match beslist, in de extra tijd deed Brüls er nog eentje bij.