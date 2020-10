Union wint spektakelstuk met 6 goals tegen Lommel

Vanzeir opende na 22 minuten het doelpuntenfestival met een droge knal in de korte hoek. Knappe goal. Het Brusselse openingsfeestje was wel van korte duur, want het antwoord van Lommel was een al even knappe vrije trap van Brebels 7 minuten later.

De feeststemming sloeg helemaal om toen Lommel in de extra tijd van de eerste helft een penalty kreeg voor handspel. Hendrickx heeft een reputatie op dat vlak en maakte die waar. Het was 1-2 voor Lommel bij de rust.

Union draaide de knop om tijdens de pauze. Het speelde erg gretig in de tweede helft en kneep Lommel in drie trappen langzaaam bewusteloos. Vanzeir maakte al snel zijn tweede van de namiddag, opnieuw in de korte hoek: 2-2.

Op het uur zag Fixelles Lapoussin alleen staan in het strafschopgebied. Die krulde de 3-2 prachtig in de verste hoek. De derde bijzonder knappe goal. Een paar tellen later viel Fixelles over de armen van Lommel-doelman Svedkauskas. Union-aanvoerder Teuma legde de 4-2-eindstand vast.