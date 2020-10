Leider Seraing zet Club NXT met voeten op de grond, hattrick Mikautadze

De wet van de sterkste is gerespecteerd in de openingsmatch van speeldag 6 in de 1B Pro League: leider Seraing klopte rode lantaarn Club NXT met een ruim verschil: 6-1. Topschutter Georges Mikautadze maakte er opnieuw 3 en zit nu al aan 12 goals in 6 duels. Seraing telt 12 op 18, Club NXT 2 op 15.