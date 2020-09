Leider Union verliest Brusselse Zwanze derby tegen RWDM

Het zwaartepunt van de derby lag volledig in de tweede helft. In de eerste helft hielden beide clubs elkaar in evenwicht in het niet scoren. Het bleef 0-0. Scoren gebeurde gelukkig voor de aanwezige fans wel meteen na de rust.

RWDM kreeg een penalty na handspel van Fixelles na een corner. De spelers van Union waren het daar niet mee eens, maar een VAR is er niet en scheidsrechter Wim Smets bleef bij zijn standpunt. Yagan maakte de 1-0.

Union probeerde die achterstand goed te maken, maar kreeg een koude douche. Mpati (ex-Union) stond moederziel alleen aan de tweede paal en schoot de 2-0 binnen na een voorzet vanop rechts.

Acht minuten later kreeg Union wel nog even hoop. Nielsen zette Labeau met een leuk hakje helemaal alleen voor doel en de nieuwe spits miste niet. Maar de vreugde was van korte duur. Electeur scoorde in de rebound de 3-1 voor de thuisploeg.

RWDM heeft na 5 matchen 6 punten. Union dreigt zijn leidersplaats kwijt te raken dit weekend.