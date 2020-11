Verdienstelijk Club NXT vergeet eerste zege te pakken tegen Westerlo

Na de corona-uitbraak in de spelerskern van Westerlo eind september moest de wedstrijd tegen Club NXT worden uitgesteld. Ondertussen hebben de beloften van blauw-zwart al wat meer ervaring en dat konden ze ook tonen in de inhaalwedstrijd.

Club NXT had de beste kansen in een sterke openingsfase, Youssouph Badji zette de derde kans om in het openingsdoelpunt. Lang duurde de vreugde evenwel niet, want Westerlo zette bij zijn eerste kans meteen orde op zaken.

De bezoekers hadden nadien de controle, maar deden er weinig mee. Ze vergaten zelfs een lichte strafschop om te zetten: 1-1 halfweg.

Club NXT kon het evenwicht wat herstellen na de rust en ging zelfs op zoek naar de zege na een rode kaart voor Maxim Biset. Maar Westerlo kroop voor doel en hield het zo bij een puntendeling.