VIDEO: Sigurdarson brengt Union aan de leiding met drieklapper

Sigurdarson was de roerganger bij de thuisploeg en bracht Union rond het halfuur met twee goals op een dubbele voorsprong. Pierrot en Mikautadze brachten de bezoekers uit Luik opnieuw langszij.

Het laatste woord was opnieuw voor Sigurdarson. Zijn schot op doel werd verlengd door Seraing-verdediger Nadrani: 3-2.

In het klassement staat Union nu aan de leiding met 8 op 12. Westerlo kan het team uit de hoofdstad bijbenen, maar in de Kempen kampen ze met corona. De match tegen Deinze moet later gespeeld worden.