Kansen zijn voor RWDM, maar Lommel gaat met zege en leidersplaats lopen

RWDM had na de openingsspeeldag niet meer kunnen winnen en was vastberaden om tegen Lommel het tij te keren. De Brusselse nieuwkomer begon ook uitstekend, maar Glenn Claes en Lenny Nangis lieten de beste kansen onbenut.

Ook na de pauze had Lommel het knap lastig in het Edmond Machtensstadion, maar tegen de gang van het spel in kwam het wel op voorsprong. De 19-jarige Annas Zaroury zette RWDM-doelman Libert op het verkeerde been en opende de score.

RWDM duwde, vooral in de slotfase, stevig door om minstens een punt te pakken, maar doelman Svedkauskas wou niet wijken. Een corner bleef plakken op de lat, de jonge Milan Troonbeeckx vergat niet veel later te scoren. Lommel springt voorlopig naar de leiding, RWDM blijft met een zuur gevoel achter.