Lierse Kempenzonen bibbert in slotfase, maar wint wel van Club NXT

Lierse Kempenzonen opende na een kwartier de score tegen Club NXT. Jo Gilis werd de diepte ingestuurd, bleef met een gelukje in balbezit en werkte beheerst af: 1-0.

Maar de jonge garde van Club Brugge toonde opnieuw weerbaarheid. Thibo Baeten maakte gelijk met zijn tweede goal van het seizoen. Lierse nam de match in handen, maar botste op een sterke Brugse doelman Lammens.

Die moest zich diep in de tweede helft toch weer gewonnen geven. Hij was kansloos op de knal van dichtbij van Allach: 2-1. Lierse controleerde, maar ontsnapte in de slotfase aan de gelijkmaker.

Doelman Lammens ging mee naar voren en leek een hoekschop in doel te koppen, maar Gilis was de reddende engel op de lijn. Zo bleef het 2-1 en doet Lierse Kempenzonen een uitstekende zaak in het klassement. Het volgt op 1 punt van leider Union.