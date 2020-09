VIDEO: 10 Lommelaars boeken 1e zege, Lierse K. verliest 1e keer

Bekijk de winning goal in minuut 93:

Lommel maakt 2x achterstand goed en maakt verschil in extra tijd

Lommel moest de 93e minuut knokken voor de 3 punten. In het Soevereinstadion, waar voor het eerst dit seizoen toeschouwers (in beperkte mate) werden toegelaten, vielen in de 1e helft maar liefst 4 doelpunten.

De bal was in het matchbegin voor Lommel, maar het was Petrov die na 13 minuten de bezoekers knap in 1 tijd op voorsprong knalde. Ugalde bracht iets na het halfuur de thuisploeg langszij met een snelle schuiver in het zijnet.

Maar het team van coach Tom Van Imschoot leek toch de rust in te gaan met een voorsprong, toen Allach een penalty binnenknalde na een fout op Petrov.

Op slag van rust was alles echter weer te herdoen, Aanvoerder Neven buffelde een fraaie voorzet tegen het net: 2-2.

Na de pauze hielden beide teams elkaar in evenwicht. 2 minuten voor affluiten kreeg Lommel-middenvelder Thordarson een 2e gele kaart. Met een man minder pakte Lommel echter toch nog de 3 punten. De ref wees in de extra tijd immers naar de stip na een overtreding van Santermans op Aabbou.

Hendrickx bleef koel en bezorgde Lierse de volle buit en 4 op 9, evenveel als Lierse K. Lierse is 3e, Lommel 4e. Seraing, dat zondag Westerlo ontvangt, leidt met 6 punten. Union, dat zondag op bezoek gaat bij de beloften van Club Brugge, heeft ook 4 punten.