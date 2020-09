Deinze veegt de nul van de tabellen tegen RWDM

Nieuwkomer Deinze was met veel ambitie aan het seizoen begonnen, maar veel meeval had het niet in zijn eerste wedstrijden. Tegen Seraing gaf het zelfs een dubbele voorsprong nog uit handen.

Tegen RWDM lukte het dan toch om de eerste punten van het seizoen te veroveren. Lennart Mertens - door zijn coach ooit omschreven als een "type Lewandowski" - bewees dat hij inderdaad het doel weet staan. Hij knalde een rebound eenvoudig binnen.

Deinze gaf zijn krappe voorsprong nu niet meer uit handen. In de tussenstand nestelt het zich naast RWDM. Seraing staat nog steeds aan de leiding in 1B.