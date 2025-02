Nagelbijten tot de laatste rechte lijn: Laurens Sweeck sprint met overmacht naar zege in de Krawatencross

zo 9 februari 2025 15:59

Laurens Sweeck bezorgde iedereen aan de finishstrook een ferme valling. Na een beklijvende slotronde overvleugelde hij een bedrijvige Eli Iserbyt nog in de laatste meters. Een ferme machtssprint die hem uiteindelijk een deugddoende zege in de Krawatencross te Lille opleverde. Ook Toon Aerts (2e) ging nog voorbij Iserbyt (3e).

Een akkefietje zorgde halfweg de cross voor opwinding.



Toon Aerts begon plots te klungelen in het Lilse zand, waardoor hij ongewild Eli Iserbyt voor de voeten reed. Die maakte misbaar en Sweeck leek daardoor gaan vliegen.



Maar een beresterke Aerts zette dat foutje eigenhandig recht, waardoor we met een slang van 10 renners naar de slotronde kronkelden.



Vandeputte gooide als eerste zijn troeven op tafel, sloeg een gaatje, maar werd weer bij zijn nekvel gegrepen.



In de laatste halve ronde scheurden Iserbyt, Sweeck en Aerts zich af. Iserbyt sneed met een kleine bonus de sprint aan, maar werd overpowered door Sweeck. Goed voor zijn 7e zege dit seizoen.



Aerts zoefde Iserbyt nog voorbij en werd 2e. Vandeputte viel net naast het podium. En Nieuwenhuis? Die knokte zich na een rampzalig start nog naar de 5e plek.

Sweeck: "Wist niet of er iemand in m'n wiel zat"

"Het was een hele ronde lang positioneren", hijgt Sweeck uit.



"Ik was liever als 1e door het zand gereden. Maar uiteindelijk was het ideaal dat ik nog naar Eli kon toesprinten en hem kon remonteren."



"Het was wel sprinten tot op de streep, omdat ik niet wist of er nog iemand in mijn wiel zat."



Sweeck zet zijn teller dit seizoen zo op 7 zeges. "Dat is niet slecht", klinkt het bescheiden.

Aerts: "Moest in Laurens' wiel weg opdraaien"

Toon Aerts reed een beresterke cross, maar moest vrede nemen met de dichste ereplaats.



"Als je een halve ronde voor het einde zandman Sweeck naar voren ziet komen, dan weet je dat het moeilijk wordt."



"Ik durf zeker te sprinten tegen Laurens, maar dan moet je wel in zijn wiel de weg opdraaien. En dat lukte me vandaag niet."



Aerts staat 2e in de X2O-Trofee op ruim 2 minuten van Iserbyt. "Met enkel nog Brussel wordt het moeilijk om nog eindwinnaar te worden. Vooral omdat we de hele week droog weer krijgen."

Iserbyt: "Geen hoge wattages door gewicht"

Eli Iserbyt had tot de laatste rechte lijn uitzicht op de zege.



"Maar met mijn gewicht was het moeilijk om in die sprint de hoge wattages te rijden. Dat is een beetje jammer."



Tijdens de cross probeerde Iserbyt enkele keren aan de boom te schudden. "De zandstroken waren net niet lang genoeg om het verschil te maken."

Uitslag X²O Trofee Lille ranking naam resultaat 1 Laurens Sweeck in 59'01" 2 Toon Aerts 3 Eli Iserbyt op 1" 4 Niels Vandeputte 6" 5 Joris Nieuwenhuis 6 Lars van der Haar 8" 7 Jens Adams 11" 8 Cameron Mason 9 Toon Vandebosch 10 Felipe Orts 23"