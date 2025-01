Kijk vandaag om 15 uur naar de X²O Trofee in Koksijde: geen Nys, Vanthourenhout en Van der Poel

Ook in Koksijde ontbreken Vanthourenhout en Van der Poel

Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar moesten op nieuwjaarsdag de cross in Baal aan zich laten voorbijgaan door ziekte en blessureperikelen. Vanthourenhout last nog een extra rustdag in, Van der Haar zou het wel proberen in het zand.



Eli Iserbyt profiteerde optimaal van hun afwezigheid en won in Baal, waardoor hij nu riant op kop staat in de X²O Trofee.



Mathieu van der Poel zal zichzelf alvast niet opvolgen. De wereldkampioen kampt nog altijd met pijnlijke ribben en is er niet bij.