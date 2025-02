Michael Vanthourenhout doet Joris Nieuwenhuis de baard af in Brussel met splijtende slotronde

Michael Vanthourenhout (1e): "Ik voelde dat Joris net iets beter was. Ik heb hem af en toe het werk laten opknappen om dan in het slot een move te kunnen doen. Alles moest in de laatste ronde gebeuren, want we kregen elkaar er niet af. Ik ben blij dat ik aan het langste eind trek. Sinds het WK ben ik een beetje op de sukkel, maar ik had tegen mijn entourage gezegd dat ik nog één zege wou: Brussel. Het is mooi dat dat ook gelukt is."



Joris Nieuwenhuis (2e): "Michael reed technisch vandaag gewoon heel goed. Ik hoopte dat ik in de laatste ronde nog wat in de tank had, maar dat viel aardig tegen. Ik voel dat het wat op is. Ik heb deze winter een kort programma afgewerkt, maar toch nog enkele mooie uitslagen kunnen rijden. Daar ben ik wel tevreden mee."



Eli Iserbyt (4e en eindwinnaar): "Ik had vandaag wel een goed gevoel. Maar ik reed lek net na de materiaalpost en heb dan een halve ronde op een platte band moeten rijden. Dan weet je dat je wedstrijd over is. Maar het is heel goed voor het team dat we vandaag nog de zege pakten en ook het klassement. Het is denk ik al de vierde keer dat ik hier eindwinnaar ben, dat is toch iets om heel trots op te zijn. Het was een seizoen met ups en downs, want ik kon niet mijn volle potentieel benutten door een probleem (chronische zenuwpijn, red.). Dat was mentaal een klap. Het is nu het moment om de nodige scans en onderzoeken te doen."