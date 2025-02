LIVESTREAM: Aerts, uitdager van Iserbyt, vooraan weggeslagen door val

Ondanks zijn zesde plaats zaterdag in de Waaslandcross, krijgt Eli Iserbyt zondag de favorietenrol toebedeeld. Hij was de voorbije twee edities al de beste op het technische parcours in Brussel en hoopt zijn (wenkende) eindzege in de X2O Trofee nog wat extra glans te geven.



Als we naar het klassement kijken, moet de concurrentie in de eerste plaats van Toon Aerts komen. Hij staat wel een loodzware opdracht, wil hij nog eindwinnaar worden. Verder wordt het uitkijken naar Niels Vandeputte, zaterdag winnaar in Sint-Niklaas, en usual suspects Laurens Sweeck, Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout.