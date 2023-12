Mathieu van der Poel duelleert morgen met Tom Pidcock in Herentals: "Voel me klaar"

Van der Poel vertoefde de voorbije weken op stage in Spanje. "Veel crosstrainingen heb ik er nog niet opzitten. In Spanje lag de focus op het wegseizoen", vertelt hij.



"Ik heb daar wel enkele keren in het zand gereden. Op de weg is de conditie goed, maar dat is zeker geen referentie om te denken dat dit in het veldrijden ook het geval zal zijn. De basisconditie is er wel."



"Het is de bedoeling om mijn beste vorm, wat betreft het veldritseizoen, te hebben tijdens het eerste weekend van februari, wanneer in Tabor de nieuwe regenboogtrui te rapen ligt."



Wout van Aert en Tom Pidcock doet niet mee in Tabor. "Sowieso zal ik 100 procent moeten zijn om mijn trui te verlengen."