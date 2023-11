LIVESTREAM: Lars van der Haar zet Iserbyt en co ferm onder druk na kanonstart

Geen Thibau Nys

Vandaag vindt, na de Koppenberg, in Kortrijk de tweede manche van de X2O Badkamers Trofee veldrijden plaats. De leider in de stand van dit regelmatigheidscriterium, Thibau Nys, past voor deze wedstrijd. De tweede en derde in het klassement, respectievelijk Lars van der Haar en Eli Iserbyt, komen wel aan de start. Ook Michael Vanthourenhout en Toon Vandenbosch tekenen present.



In Kortrijk komt een aantal renners niet aan de start. Zij leggen de focus op de wereldbekermanche in Dublin daags nadien. "De concurrentie is zaterdag misschien iets minder groot", aldus Vandebosch. "Daarom wil ik echt wel gaan voor een podiumplaats. Het zou mooi zijn dat te verwezenlijken. Ik wil echt wel eens uitpakken in Kortrijk."