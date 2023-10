Kijk woensdag om 14 uur naar Koppenbergcross, op vettig parcours? "Het gaat sowieso schuiven"

clock 15:30 15 uur 30. Modderpoel? Krijgen we een partijtje moddergooien op de flanken van de Koppenberg? "Met de regen van de afgelopen dagen gaat het sowieso schuiven", zegt parcoursbouwer Erwin Vervecken. "Of het echt vettig en lopen wordt, hangt af van de regen komende nacht en morgenvroeg. Want zo'n parcours droogt ook snel weer op." . Modderpoel? Krijgen we een partijtje moddergooien op de flanken van de Koppenberg? "Met de regen van de afgelopen dagen gaat het sowieso schuiven", zegt parcoursbouwer Erwin Vervecken.



"Of het echt vettig en lopen wordt, hangt af van de regen komende nacht en morgenvroeg. Want zo'n parcours droogt ook snel weer op."

clock 15:29 15 uur 29. Of het echt vettig en lopen wordt, hangt af van de regen komende nacht en morgenvroeg. Parcoursbouwer Erwin Vervecken. Of het echt vettig en lopen wordt, hangt af van de regen komende nacht en morgenvroeg. Parcoursbouwer Erwin Vervecken

clock 15:28 Wordt het een slijkeditie zoals 15 jaar geleden? 15 uur 28. Wordt het een slijkeditie zoals 15 jaar geleden?

clock 31-10-2023 31-10-2023.

clock 14:22 Drassige cross. Vorig jaar won Lars van der Haar op de Koppenberg. Toen was er van herfstweer geen sprake. "We reden die Koppenbergcross onder droge omstandigheden", herinnert de Nederlander zich, "maar dat zal woensdag wellicht anders zijn." "Ik verwacht een drassige uitgave. De laatste jaren mag ik niet klagen over mijn prestaties in de modder. Dat is dus hoopgevend." . 14 uur 22. rain Drassige cross Vorig jaar won Lars van der Haar op de Koppenberg. Toen was er van herfstweer geen sprake. "We reden die Koppenbergcross onder droge omstandigheden", herinnert de Nederlander zich, "maar dat zal woensdag wellicht anders zijn." "Ik verwacht een drassige uitgave. De laatste jaren mag ik niet klagen over mijn prestaties in de modder. Dat is dus hoopgevend."



clock 14:21 14 uur 21. Pak ik in februari 2024 het eindklassement, dan heb ik de drie klassementen achter mijn naam staan. Ik won namelijk al de wereldbeker (2014) en de Superprestige (2022). Het komt er dus op aan in de Koppenbergcross meteen een goede start te maken. Net als vorig jaar trouwens. Ik kon toen winnen na een spannende wedstrijd. Lars van der Haar. Pak ik in februari 2024 het eindklassement, dan heb ik de drie klassementen achter mijn naam staan. Ik won namelijk al de wereldbeker (2014) en de Superprestige (2022). Het komt er dus op aan in de Koppenbergcross meteen een goede start te maken. Net als vorig jaar trouwens. Ik kon toen winnen na een spannende wedstrijd. Lars van der Haar

clock 14:20 14 uur 20. Bekijk de samenvatting van vorig jaar met een spetterende ontknoping. Bekijk de samenvatting van vorig jaar met een spetterende ontknoping