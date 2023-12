BEKIJK: Niels Albert verkent de Grote Prijs Sven Nys op een step met aangepaste wielen

Op 1 januari trekken de veldrijders traditioneel naar Baal om het nieuwe jaar goed in te zetten. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock zijn allemaal op de afspraak, Eli Iserbyt is niet van de partij. Bekijk de Grote Prijs Sven Nys bij de mannen vanaf 14.45 uur op VRT1 of met livestream in onze app en sporza.be.