X²O-trofee Brussel: Sluit Eli Iserbyt in schoonheid af in Universiteitscross?

11 uur 54. Technische omloop. Het parcours in Brussel is niet gewijzigd ten opzichte van dat van vorig jaar. De renners krijgen een golvende omloop met veel hoogteverschil en technische passages onder de wielen geschoven. De cruciale strook is het amfitheater van de VUB, waar ze twee keer omhoog en omlaag moeten. Op de trappenpartij zal wellicht de beslissing vallen. .

clock 11:45

11 uur 45. Geen "Grote Drie" meer. De Universiteitscross in Brussel is vrij nieuw op de kalender. De cross op de campus van de VUB/ULB staat sinds 2019 op het veldritmenu, de winnaars krijgen er toepasselijk een universiteitshoedje bij winst. De "Grote Drie" zijn al even uit het veld verdwenen, maar met Eli Iserbyt, Lars van der Haar, Michaël Vanthourenhout, Laurens Sweeck staan de overige toppers vandaag wel aan de start in Brussel. .