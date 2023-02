LIVESTREAM X²O-trofee Brussel: Sluit Eli Iserbyt in schoonheid af in Universiteitscross?

clock 15:28 15 uur 28. Van der Haar houdt Iserbyt in het vizier. Vanthourenhout is het wiel van de Nederlander nu wel wat kwijt. . Van der Haar houdt Iserbyt in het vizier. Vanthourenhout is het wiel van de Nederlander nu wel wat kwijt.

clock 15:26 15 uur 26. Dit is niet te doen voor Van der Haar. Ze hebben het onder controle bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Paul Herygers.

clock 15:25 15 uur 25. Einde ronde 4. De kloof van Iserbyt is toch al 4 seconden. Vanthourenhout zit ondertussen gebeiteld in het wiel van Van der Haar.

clock 15:24 15 uur 24. Van der Haar raakt niet in één, twee, drie bij Iserbyt, die steeds verder weg rijdt.

clock 15:23 15 uur 23. Na Vanthourenhout is het de beurt aan Iserbyt om te versnellen. Van der Haar ziet af onder het beukwerk van de rode mannen.

clock 15:21 15 uur 21. Van der Haar is weer bij het duo van Pauwels Sauzen-Bingoal geraakt. In zijn zog gaat Jens Adams heel goed mee voorlopig.

clock 15:20 15 uur 20. De tandem van Mettepenningen heeft er een nieuwe ronde opzitten.

clock 15:19 15 uur 19. Einde ronde 3. De tandem van Mettepenningen heeft er een nieuwe ronde opzitten. Nog 7 stuks op de teller.

clock 15:19 15 uur 19. Na het amfitheater neemt Vanthourenhout over van Iserbyt. De Europese kampioen neemt zijn ploegmaat op sleeptouw, want Van der Haar is even niet mee.

clock 15:18 15 uur 18. Na de balkjes versnelt Iserbyt met Van der Haar in zijn wiel. Hij raakt niet af van de Nederlander.

clock 15:16 15 uur 16. Vier leiders. Vanthourenhout, Van der Haar en Adams hebben Iserbyt weer bij de lurven gevat. We hebben vier leiders.

clock 15:14 15 uur 14. Het gaatje van Iserbyt wordt niet groter.

clock 15:14 15 uur 14. Iserbyt begint met kleine voorsprong aan ronde 3.

clock 15:13 15 uur 13. Einde ronde 2. Van der Haar beseft dat hij niet te lang mag wachten of de vogel is gaan vliegen. Op het asfalt is het verschil 3 seconden.

clock 15:12 15 uur 12. Vanthourenhout is niet van plan om naar zijn ploegmaat te rijden. Hij houdt duidelijk in.

clock 15:12 15 uur 12. Op de technische passage in het amfitheater zet Iserbyt de anderen onder druk. Vanthourenhout en Van der Haar kunnen niet volgen.

clock 15:10 15 uur 10. Drie leiders. Vanthourenhout geeft zich niet zomaar gewonnen. Hij rijdt naar zijn ploegmaat en de Nederlandse kampioen.

clock 15:07 15 uur 07. De achtervolgende groep met o.a. Kuhn, Vandeputte, Sweeck, Vanhourenhout volgt al op meer dan tien seconden.

clock 15:05 15 uur 05. Iserbyt neemt de koppositie over van Van der Haar. We lijken op weg naar een tweestrijd, want de anderen kunnen niet volgen.

clock 15:04 15 uur 04. Van der Haar en Iserbyt steken erbovenuit. Paul Herygers.

clock 15:03 15 uur 03. Van der Haar en Iserbyt, de nummers 2 en 1 in het klassement, versnellen in de eerste ronde. De anderen moeten hun tenen al uitkuisen om te kunnen volgen.

clock 15:02 15 uur 02. Van der Haar goed weg, Sweeck pas 10de.

clock 15:01 15 uur 01. Sweeck heeft zijn start wel gemist. Hij is als tiende in het veld gedoken.

clock 15:01 15 uur 01. Van der Haar is in tegenstelling tot gisteren wel goed weg. Ook Kuhn schiet uitstekend uit de startblokken.

clock 15:00 15 uur match begonnen start time Let's go! Het startsignaal is gegeven in de hoofdstad en deze keer deden de lichten het wel. Van een valse start is dus geen sprake bij de mannen.

clock 14:57 14 uur 57. De profs staan klaar voor hun slotmanche van de X²O-trofee. Doen de lichten het nu wel?

clock 14:56 14 uur 56. Ik heb een mooie voorsprong. Ik zou hier graag meedoen voor winst. Eli Iserbyt.

clock 11:54 11 uur 54. Technische omloop. Het parcours in Brussel is niet gewijzigd ten opzichte van dat van vorig jaar. De renners krijgen een golvende omloop met veel hoogteverschil en technische passages onder de wielen geschoven. De cruciale strook is het amfitheater van de VUB, waar ze twee keer omhoog en omlaag moeten. Op de trappenpartij zal wellicht de beslissing vallen.

De cruciale strook is het amfitheater van de VUB, waar ze twee keer omhoog en omlaag moeten. Op de trappenpartij zal wellicht de beslissing vallen.

clock 11:51 11 uur 51. Tussenstand X²O-trofee:. 1. Eli Iserbyt 2. Lars van der Haar (Ned) + 1'59" 3. Michaël Vanthourenhout + 9'23" 4. Pim Ronhaar (Ned) + 10'32" 5. Jens Adams + 11'58"

clock 11:48 11 uur 48. Erelijst Universiteitscross:. 2019: Mathieu van der Poel 2020: Mathieu van der Poel 2021: Toon Aerts 2022: Michaël Vanthourenhout

